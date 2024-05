L’infarto colpisce sempre di lunedì? La risposta è sconcertante

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 20 maggio 2024) È vero che, e per estensione altre patologie cardiache, colpiscono solitamente il? Laè sì, è vero. Tuttavia il fatto che questo avvengail primo giorno della settimana non ha motivazioni scientifiche verificabili. O meglio, servirebbero delle ricerche più sistematiche, che al momento non sono state fatte. Che ilsia il giorno più difficile della settimana è abbastanza certo. Ma che lo fosse a tal punto da diventare il momento più legato al, stupisce anche i più scettici. Secondo alcuni studi epidemiologici condotti negli anni ’80 e ’90, più uno del 2023, condotti analizzando i dati di oltre 10mila pazienti ricoverati per infarto miocardico acuto negli ospedali irlandesi tra il 2013 e il 2018, è emersa una maggiore incidenza degli ...