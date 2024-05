Iran | cosa può accadere ora dopo la morte del presidente Raisi e del ministro degli Esteri Abdollahian

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 20 maggio 2024) LadelEbrahime deldell’Hossein Amir-, deceduti ieri in un incidente in elicottero insieme ad altri tre funzionari della Repubblica Islamica e ad altrettanti membri dell’equipaggio, ha fatto sorgere diverse preoccupazioni sul futuro del regimeAyatollah.Gli uffici ricoperti dalle due vittime eccellenti sono già stati rilevati dal primo viceMohammad Mokhber, nominatodella Repubblica ad interim, e dal viceed ex negoziatore sul dossier nucleare, Ali Bagheri, che guiderà la diplomazia di Teheran fino alla formazione del nuovo governo che uscirà ...