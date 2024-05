Rosa - è una bambina! L’ex GF Vip aspetta una femminuccia Che gioia dopo l’aborto di poco tempo fa

(Di lunedì 20 maggio 2024) Una: è un fioccoquello in arrivo per il volto della tv ed ex concorrente del GF Vip. La futura mamma e il futuro papà hanno svelato il sesso del bebè nelle scorse ore, con un gender reveal party con parenti e amici, una festa curata nei minimi dettagli. Hanno a scelto come location il castello di Raphael, ad Anguillara Sabazia, che hanno allestito con palloncinie azzurri e la scritta ‘Baby’ a fare da sfondo. Poi, insieme, hanno azionato una piccola leva e il cielo si è tinto dino una. L’annuncio della gravidanza un mese fa circa. Era lo scorso 14 aprile per la precisione, quando ha dato la lieta notizia ai followeravuto nel 2022.concorrente del GF Vip aveva perso la ...

È una femminuccia: il fiocco è rosa per il volto della tv e la moglie che qualche mese fa avevano annunciato la dolce attesa. La prima per entrambi. Il gender reveal, si chiama così l’evento per rendere pubblico il sesso del nascituro, è stato ...

Selvaggia Roma, gender reveal: svelato il sesso del bebè con Luca Teti - Selvaggia Roma, gender reveal: svelato il sesso del bebè con Luca Teti - Selvaggia Roma incinta svela il sesso del bebè con Luca Teti: sarà una femminuccia! Tutti i dettagli sul gender reveal party.

Svelato il sesso del bebè di Selvaggia Roma e Luca Teti: una dolce femminuccia in arrivo dopo la perdita del 2022 - Svelato il sesso del bebè di Selvaggia Roma e Luca Teti: una dolce femminuccia in arrivo dopo la perdita del 2022 - Selvaggia Roma, nota per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ha recentemente rivelato il sesso del bebè che sta aspettando insieme al compagno Luca ...

Selvaggia Roma incinta, il gender reveal per svelare il sesso del bebè in arrivo con Luca Teti - Selvaggia Roma incinta, il gender reveal per svelare il sesso del bebè in arrivo con Luca Teti - Selvaggia Roma ha organizzato un gender reveal party per svelare il sesso del bebè in arrivo con il compagno Luca Teti ...