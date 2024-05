Ancona - Nocelli ha ridato fiducia all’ambiente

(Di lunedì 20 maggio 2024) Un primo e significativo effetto, il comunicato emesso sabato mattina dall’a firma dell’amministratore delegato dell’Roberta, lo ha sortito: ha risvegliato nei tifosi unache sembrava apparentemente sopita dopo gli ultimi giorni di silenzio. Un comunicato chiaro, conciso, nel quale è stata ribadita la volontà di investire in un progetto a lungo termine, partendo dal centro sportivo fino ad arrivare alla squadra, senza dimenticare la parte dirigenziale con la ricerca del nuovo direttore sportivo. Basta farsi un giro tra i social per capire l’umore che si respira tra i tifosi: effettivamente, un’iniezione diin questo momento di calma piatta ci voleva. Nonostante ancora non sia arrivato alcun annuncio ufficiale, la società ha già le idee chiare: la settimana che ...

