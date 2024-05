WWE | Bob Orton celebra l’ingresso nella St Louis Hall of Fame insieme al figlio Randy

(Di lunedì 20 maggio 2024) “re la storia dello sport per preservarla alle generazioni future.” Questo è il motto della St.Pro Wrestlingof, una delle più importanti premiazioni a tema sportivo presente nello stato del Missouri. Propriogiornata di ieri anche “Cowboy” Bob, padre di, è stato insignito di tale premio come raffigurato nell’immagine sottostante in compagnia dele del giornalista Bill Apter. Congratulations to the legend “Cowboy”Bob. pic.twitter.com/zrXa4BcRPu— Wrestling News (@WrestlingNewsCo) May 19, 2024

