Scooter e moto come taxi | arriva in Italia l’app di Fasto - la Uber delle due ruote

Sostenibilità - Addio al Litio, arriva la batteria al Sodio, molto più efficiente e si ricarica in pochi secondi - Sostenibilità - Addio al Litio, arriva la batteria al Sodio, molto più efficiente e si ricarica in pochi secondi - Elemento molto più abbondante sulla Terra e dalle straordinarie performance. E' uno degli elementi più abbondanti sulla Terra, addirittura in sesta o settimana posizione e si trova praticamente ovunqu ...

Honor of Kings arriva in Italia: aperte le pre-registrazioni, ecco i regali per tutti i giocatori - Honor of Kings arriva in Italia: aperte le pre-registrazioni, ecco i regali per tutti i giocatori - Sono iniziate le pre-registrazioni di Honor of Kings, il celebre MOBA che dal 20 giugno sarà disponibile anche in Occidente, Italia inclusa.

Humanity One con 70 migranti arrivata a Marina di Carrara - Humanity One con 70 migranti arrivata a Marina di Carrara - La nave, entrata nello scalo apuano intorno alle 8.20, ha risalito la penisola dopo aver soccorso tra giovedì e venerdì scorsi i migranti nel Mediterraneo meridionale in due diverse operazioni di salv ...