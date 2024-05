TNA | Altro sold out lo scorso sabato nei tapings TV di Newport

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 20 maggio 2024) Uno dei massimi dirigenti della TNA Wrestling, Lou D’Angeli, ha pubblicato uno scatto del pubblico presente loneiTV della compagnia. A quanto pare anche nella città di, KY, la federazione canadese ha effettuato unout nel dare vita alle registrazioni che andranno a costruire gli ultimi episodi prima del prossimo speciale del mese di giugno, Against All Odds. Thank you #cincinnati! See you Sunday night!!!!! pic.twitter.com/ymeQU9sN0P— Lou DAngeli (@LDAngeli) May 19, 2024