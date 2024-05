Ultima generazione - gli attivisti imbrattano il ministero della Giustizia | carbone vegetale nero sulla facciat - sei fermati – Il video

(Di lunedì 20 maggio 2024) Le autorità inquirenti stanno vagliando la posizione di seidiche, questa mattina – 20 maggio – hanno imbrattato la sede del. Erano 14 in totale i manifestanti, secondo il comunicato stampa dell’associazione, che elenca: «Nel 2023, ci sono stati 378 eventi meteorologici estremi, 12 mila persone hanno perso la casa, 13 miliardi di danni e 456 milioni di tonnellate di CO2 emesse da Eni. Vogliamo!». Laa di via Arenula è stata macchiata con del, spruzzato attraverso un estintore. Un attivista, che di lavoro fa l’operaio agricolo, rivendica: «Pretendiamo che il ministro Carlo Nordio faccia rispettare l’articolo ...

