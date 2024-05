Guerra ultime notizie Gaza - procuratore Corte Aja chiede mandati arresto per Netanyahu e leader Hamas

(Di lunedì 20 maggio 2024) Gli Stati Uniti e l’Europa si stanno unendo attorno ad un piano per utilizzare gli interessi maturati sugli asset congelati della banca centrale russa per fornire all’Ucraina un prestito da utilizzare per l’assistenza militare ed economica, fornendo potenzialmente al paese un’ancora di salvezza multimiliardaria mentre lo sforzo bellico della Russia si intensifica. Lo scrive il New York Times citando la segretaria al Tesoro Usa.

Medvedev: 'Zelensky è un obiettivo militare legittimo' - Medvedev: 'Zelensky è un obiettivo militare legittimo' - Mosca: conquistato un altro villaggio nel Lugansk. Per l'uccisione del blogger Tatarsky confermata la condanna a 27 anni di Daria Trepova. Nyt: 'Usa-Ue più vicini sull'uso degli asset russi congelati ...

Guerra ucraina: l'avanzata di Mosca - guerra ucraina: l'avanzata di Mosca - Avanzano senza sosta le forze armate russe nella regione di Kharkiv. Soldati e mezzi militari del Cremlino continuano la loro offensiva sulla parte nord-orientale del territorio. In particolare, le tr ...

Russia, la propaganda in cerca di tedeschi da arruolare: la rivelazione inquietante per Berlino - Russia, la propaganda in cerca di tedeschi da arruolare: la rivelazione inquietante per Berlino - Putin punta sulle minoranze etniche tedesche, circa 400mila persone, per rafforzare l'esercito nella guerra contro l'Ucraina. La Russia ha lanciato una campagna di propaganda ...