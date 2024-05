Via Baratta - senzatetto rifiuta elemosina e scatta la lite | intervengono i carabinieri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 20 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto È sfociato in un litigio che ha richiesto l’intervento di due pattuglie deidel nucleo Radiomobile il diverbio che si è consumato davanti al Supermercato 365 di viaa Salerno. Tutto sembra essere partito dal rifiuto di un senza tetto che staziona quotidianamente davanti all’esercizio commerciale di accettare l’offerta di un passante di un piatto di pasta. L’uomo, probabilmente in stato di ebbrezza, secondo quanto hanno raccontato alcuni passanti che hanno assistito alla scena, ha reagito male al gesto di generosità e ha cominciato ad inveire e ad attaccare il benefattore che si era offerto di dargli una mano offrendogli concretamente qualcosa da mangiare anziché un’in denaro. Ne è nata una disputa finita per essere una vera e propria aggressione nella quale è intervenuta ...