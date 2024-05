Fedez è stato male ma non è ricoverato

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il rapper avrebbe dovuto partecipare sabato alla registrazione della prima puntata del programma di Alessandro Cattelan "Federico è, doveva registrare Cattelan sabato e non ha potuto. Non è''. E' quanto apprende l'Adnkronos da fonti vicine al rapper.avrebbe dovuto partecipare alla prima puntata dello show di Alessandro Cattelan in programma lunedì

A un anno dall'alluvione che ha colpito l' Emilia Romagna , alcuni amministratori locali raccontano a Fanpage tutti i disagi di questi mesi: "Risorse e ristori non sono stati sufficienti. Il generale Figliuolo? Ha fatto il possibile, ma non era lui ...

Paura per Fedez, lo staff: “Le sue condizioni si sono aggravate” - Paura per Fedez, lo staff: “Le sue condizioni si sono aggravate” - Le condizioni del rapper si sono aggravate. A riferirlo è lo staff del cantante stesso che poche ore fa ha cancellato l'ospitata da Cattelan ...

Fedez sta nuovamente male: annullati appuntamenti in Rai - Fedez sta nuovamente male: annullati appuntamenti in Rai - Non si ha però al momento conferma dell'ipotesi di un nuovo ricovero del rapper di cui parlano alcune indiscrezioni ...

Come sta Fedez “Si è aggravato”, l’annuncio ufficiale dello staff del rapper - Come sta Fedez “Si è aggravato”, l’annuncio ufficiale dello staff del rapper - Come sta Fedez Ultime notizie sulla salute del rapper che ha rifiutato l'invito da Cattelan: si trova in ospedale ...