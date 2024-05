Montevarchi - l’inclusione dei minori nello sport

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 20 maggio 2024) Arezzo, 20 maggio 2024 – E’ salita a 20.000 euro la cifra che l’Amministrazione comunale diha investito in questo anno per rendere lopiù accessibile ai ragazzi che risiedono nel territorio. L’Assessore alle Politiche Sociali eLorenzo Allegrucci è intervenuto in merito: "Siamo molto soddisfatti perché abbiamo investito risorse mirate per favorire l'inclusioneaicon difficoltà economiche, sociali e familiari, aumentando ulteriormente l'impegno già assunto l’anno passato. La nostra volontà è quella di continuare a promuovere l'accesso alla praticaiva come strumento di crescita personale e di integrazione sociale. Un obiettivo che viene confermato dai numeri, nel 2023 abbiamo concesso contributi alle famiglie per ...