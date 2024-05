(Di lunedì 20 maggio 2024) Lacchiarella (Milano) – I carabinieri hannoa Lacchiarella (Milano) unaccusato di atti persecutori ai danni della ex compagnae all’ottavo mese di gravidanza. I militari sono intervenuti presso l'abitazione della donna - hanno spiegato i carabinieri - a seguito di una sua segnalazione al 112. La donna ha riferito ai militari che il suo ex convivente “la stavando dicolpendo aladell'abitazione nel tentativo di entrare per prelevare e condurre con sé la loro figlia minore. Al loro arrivo i militari constatavano il commento violento dell'uomo, il quale, alla presenza degli stessi, seguitava a colpire ladi ingresso dell'abitazione e a rivolgere alla donna minacce di ...

Un uomo ha seminato il terrore nel Nord della Svizzera , a Zofingen, accoltella ndo diversi passanti per strada , tra cui una donna incinta . Poi, si è barricato in un edificio ed è stato infine arrestato .Continua a leggere

Un uomo di 44 anni è stato arrestato perché accusato di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna incinta : avrebbe tentato di sfondarle la porta di casa. Non solo: avrebbe minaccia to di uccidere lei e il figlio che porta in grembo.Continua a ...

Prende a calci la porta e minaccia di morte la ex incinta: arrestato 44enne - Prende a calci la porta e minaccia di morte la ex incinta: arrestato 44enne - Lacchiarella (Milano) – I carabinieri hanno arrestato a Lacchiarella (Milano) un 44enne accusato di atti persecutori ai danni della ex compagna incinta e all’ottavo mese di gravidanza. I militari sono ...

Lacchiarella: arrestato 44enne per minacce di morte alla ex compagna incinta - Lacchiarella: arrestato 44enne per minacce di morte alla ex compagna incinta - Nel corso della nottata del 18 maggio in Lacchiarella i Carabinieri della stazione di Rosate e quelli della sezione radiomobile della Compagnia di Abbiategrasso hanno tratto in arresto in flagranza di ...

“Uccido te e il bimbo che porti in grembo”: minaccia di morte l’ex compagna incinta, arrestato - “Uccido te e il bimbo che porti in grembo”: minaccia di morte l’ex compagna incinta, arrestato - Un uomo di 44 anni è stato arrestato perché accusato di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna incinta: avrebbe tentato di sfondarle la porta ...