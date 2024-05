  Troppo bianco per una divorziata Il retroscena della regina Elisabetta contro Meghan

Harry e Meghan, sei anni dopo: 10 curiosità sul royal wedding della coppia royal più discussa - Harry e Meghan, sei anni dopo: 10 curiosità sul royal wedding della coppia royal più discussa - Quando Harry ha chiesto la mano di Meghan, erano passati 16 mesi dal primo incontro. Il matrimonio, celebrato nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor, è stato anticipato da metà dicembre ...

Harry e Meghan pianificano nuovi viaggi da reali senza il permesso di Re Carlo, spunta un retroscena sulla duchessa di Sussex dopo la Nigeria - Harry e Meghan pianificano nuovi viaggi da reali senza il permesso di Re Carlo, spunta un retroscena sulla duchessa di Sussex dopo la Nigeria - Harry e Meghan non si arrendono e dopo il viaggio in Nigeria hanno deciso di organizzare altre tappe per farsi conoscere ancora di più in tutto il mondo come reali, anche se ormai secondo il volere di ...

«È William che impedisce a Carlo e Harry di riconciliarsi»: il retroscena svelato da un'amica della regina Camilla - «È William che impedisce a Carlo e Harry di riconciliarsi»: il retroscena svelato da un'amica della regina Camilla - Il principe William, il principe Harry e re Carlo III non hanno più un buon rapporto da quando nelle loro vite è entrata Meghan Markle.