Mark Henry | Le abilità da wrestler di Dominick Mysterio sono migliori per via della sua parentela

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 12 dicembre 2023) Dominikha goduto di una annata incredibile e non è mai stato così popolare. Infatti, Dominiksarà l’avversario di CM Punk quando tornerà sul ring. Secondo molti, l’ex campione nordamericano è sempre stato destinato a una vita sul ring, con suo padre e suo nonno che hanno trovato il successo nel mondo del wrestling. Parlando a Busted Open Radio,ha spiegato perché quel collegamento familiare ha aiutatoad affermarsi come SuperstarWWE. “Sa cosa sta facendo. E tutti quegli anni in cui ha osservato suo padre“, ha continuato, “e tutti quegli anni in cui ha saputo cosa faceva il cattivo, sapendo tutte le cose che suo padre ha dovuto combattere per diventare quello che era. Credo che questo gli stia dando i suoi frutti“.