Incidente a Rimini | donna di 31 anni muore travolta da un suv

Leggi su tpi

(Di domenica 3 dicembre 2023) Drammaticostradale sabato sera a, sulla statale 16. Alle 21.30 unadi 31è morta dopo essere stata investita da una Volkswagen Tiguan che procedeva in direzione Riccione all’altezza del negozio Mondo Convenienza a poche centinaia di metri dallo svincolo per il casello disud dell’Autostrada A14. Ferita anche un’amica, anche lei. Ha riportato fratture e contusioni ed è ricoverata al Trauma Center dell’ospedale Bufalini di Cesena, ma per fortuna non è in pericolo di vita. Il conducente del suv è un sessantenne residente a Bellaria. Era diretto all’ospedale di, dove doveva accompagnare una persona. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte della 31enne. Sul luogo ...