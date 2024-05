Giornalismo – Entrano in vigore le nuove norme Europee a tutela dei giornalisti - e volte alla promozione della libertà dei media

(Di lunedì 13 maggio 2024) Unindipendente e basato sui fatti aiuta a proteggere le nostre democrazie, denunciando le ingiustizie, chiedendo conto ai leader e consentendo ai cittadini di prendere decisioni informate. I, che alavorano con grandi rischi personali, dovrebbero poter lavorare liberamente e in sicurezza, rappresentano il cuore dei valori e delle democrazie dell’UE., sono entrate inle, vediamo di che si tratta Dunque, la settimana scorsa sono entrati indue atti legislativi dell’UE che garantiranno una maggiore protezione deie sosterranno ulteriormente ladei: –Il 6 maggio 2024 sono entrate in ...

