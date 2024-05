Tassisti picchiati dagli autisti abusivi all’aeroporto di Capodichino: due arresti - tassisti picchiati dagli autisti abusivi all’aeroporto di Capodichino: due arresti - I tassisti sono stati aggrediti dagli abusivi all'esterno dell'aeroporto napoletano di Capodichino: l'intento degli indagati era quello di allontanare ...

Taxi abusivi a Capodichino: due arresti e un Daspo - Taxi abusivi a Capodichino: due arresti e un Daspo - Taxi abusivi: arrestati due conducenti all’aeroporto di Capodichino, un terzo autista illegale è stato sanzionato con il Daspo, il divieto di avvicinamento all’aeroporto.

Taxi, in un anno e mezzo elevate appena 300 multe per alterazione delle tariffe - Taxi, in un anno e mezzo elevate appena 300 multe per alterazione delle tariffe - Taxi parcheggiati davanti al Colosseo, fuori dagli stalli regolari. Tariffe per le corse decise dall’autista, il tassametro che scompare. Una situazione dovuta, in parte, al poco personale preposto ai ...