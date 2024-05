Abbandono scolastico | trend in calo diminuirà dello 0,3% entro il 2027 - ma persistono divari di genere e territoriali Cosa dice il DEF

Deco Industrie, crescono i numeri e aumenta il benessere dei lavoratori - Deco Industrie, crescono i numeri e aumenta il benessere dei lavoratori - Nel solco della sostenibilità ambientale, la cooperativa ha proseguito la ricerca di soluzioni per ridurre gli impatti ambientali identificati ...

Sindaco di Cinquefrondi Allerta sul Rapporto Istat: La Calabria in Fiaccolata verso Maggiore Disuguaglianza con l'Autonomia Differenziata" - I Dati del Rapporto Bes 2023 Rivelano un Aumento Preoccupante della Povertà e delle Disparità Sociali in Calabria ...

Economia: Mattarella, 'cooperazione determinante per sviluppo equo e solidale' - Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "La cooperazione a carattere mutualistico è fattore determinante di impulso ad uno sviluppo economico equo, solidale e inclusivo. Quello della società cooperativa è un model ...