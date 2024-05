(Di lunedì 13 maggio 2024) È da anni al centro dei riflettori per il gossip,dima ha vuto dei brevi flirt anche con altri piloti come Fernando Alonso. Attualemente stando alle ultime indiscrezioni ècon Benjamin Alfonso, scrittore e attore argentino. Circa dieci anni fa, inoltre, è rimasta vittima di un brutto incidente in moto in cui ha riportato una grave frattura del braccio. Sottoposta ad un delicato intervento adesso è tornata in piena forma.si sono conosciuti nel 2008, il campione era impegnato sul circuito di San Marino e la modella era una delle celebri ‘ombrelline’. Si sono incrociati ma all’epoca il pilota era fidanzato e ...

Linda Morselli, chi è l’ex fidanzata di Valentino Rossi all’Isola dei famosi: “Ci stavamo per sposare” - Linda morselli, chi è l’ex fidanzata di Valentino Rossi all’Isola dei famosi: “Ci stavamo per sposare” - Linda morselli è l’ex fidanzata di Valentino Rossi ma ha vuto dei brevi flirt anche con altri piloti come Fernando Alonso ...

Linda Morselli, chi è l’ex fidanzata di Valentino Rossi/ “Una parte di me lo amerà per sempre” - Linda morselli, chi è l’ex fidanzata di Valentino Rossi/ “Una parte di me lo amerà per sempre” - Linda morselli chi è l'ex fidanzata di Valentino Rossi e nuova concorrente dell'Isola dei famosi 2024: perché è finita la storia d'amore con il pilota ...

Isola dei famosi, in arrivo tre nuovi concorrenti e una sorpresa per un naufrago | ANTICIPAZIONI - Isola dei famosi, in arrivo tre nuovi concorrenti e una sorpresa per un naufrago | ANTICIPAZIONI - Stanno per raggiungere l'"Isola dei famosi" tre nuovi concorrenti e un'ospite speciale: tutti i dettagli sulla puntata di stasera ...