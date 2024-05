Addio a Silvano Flaborea | il ricordo di un’icona dell’A C Arezzo

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 13 maggio 2024) Nel mondo del calcio amaranto si è spenta un’altra stella. All’età di 86 anni,ci ha lasciati, lasciando un vuoto incolmabile nella storia del cavallino rampante. Originario di San Michele al Tagliamento, in Veneto,arrivò adnel lontano 1959, un anno che segnò l’inizio di una leggenda. Fu nel suo secondo periodo con la maglia amaranto, dal 1963 al 1967, cheriuscì a mostrare tutto il suo valore. Dotato di una velocità e agilità straordinarie, divenne presto la spalla ideale di giocatori come Innocente Meroi, contribuendo in modo determinante alla prima storica promozione in Serie B, avvenuta nel maggio del 1966. La sua carriera non si limitò al campo da gioco: una volta appese le scarpette al chiodo,intraprese il cammino da ...