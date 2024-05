Tar - processo per sentenze pilotate

(Di lunedì 13 maggio 2024) 19.55 Quattro persone sono state rinviate a giudizio nell'ambito di un'indagine su presunteal Tar del Lazio. Nei confronti degli imputati sono state formulate, a seconda delle rispettive posizioni, le accuse di corruzione in atti giudiziari e di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. Fra gli imputati l'avvocato amministrativista Federico Tedeschini. Ilper quattro persone è stato fissato al 10 settembre davanti all'ottava sezione collegiale. Una quinta persona ha scelto il rito abbreviato.

