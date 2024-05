Pestaggio Iovino - Fedez indagato per rissa e lesioni

Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez , è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano con l’accusa di rissa , lesioni e percosse in concorso in relazione al pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino , malmenato sotto ...

Fedez è indagato per l’aggressione a Iovino: è accusato di rissa, lesioni e percosse. Altri cinque denunciati - Fedez è indagato per l’aggressione a Iovino: è accusato di rissa, lesioni e percosse. Altri cinque denunciati - Nuovo capitolo nella vicenda Fedez-Iovino. Lo scorso aprile, il rapper era stato accusato di aver partecipato al pestaggio del personal trainer dei vip Cristiano Iovino, avvenuto nella notte tra il 21 ...