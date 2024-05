Porta Garibaldi - pusher spericolato viaggia aggrappato alla carrozza del treno | arrestato dalla Polfer

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 13 maggio 2024) Milano –del convoglio: cosìva un 29enne italiano segnalato dal capoStazionedidi Milano dove ilstava facendo ingresso. Forse non voleva pagare il biglietto ma,fine dei conti, avrebbe fatto meglio a comprarsi il ticket. Già, perché gli agenti della Polizia Ferroviaria, una volta allertati, sono saliti a bordo per effettuare un controllo al termine del quale hannol’insolito passeggero – per altro già note alle forze dell’ordine – per spaccio di droga, dopo averlo convinto a salire a bordo. Ilaveva nel marsupio diversi involucri in cellophane contenenti 7,60 grammi di cocaina, 10,40 grammi di ...