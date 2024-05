Voci di Gaza – I sistemi per le acque reflue non funzionano più | Liquami in strada e insetti nelle tende Oxfam | Rischio gravi epidemie

(Di lunedì 13 maggio 2024) Non solo la mancanza di cibo e medicinali. Dopo 7 mesi di bombardamenti che hanno causato la distruzione delle principali infrastrutture, nella Striscia dile condizioni igieniche e sanitarie sono pessime. In questa testimonianza video un’operatrice diche si trova nel sud della Striscia mostra una grossa pozza con acqua di scarico in: “L’odore è opprimente, insopportabile. Come vedete la situazione igienica è terribile”. E l’aumento delle temperature non fa che peggiorare la situazione.dove si sono rifugiate centinaia di migliaia di persone sono aumentati glie le zanzare. “Tutto questo è unper la salute delle persone”. Secondo, che ha lanciato l’allarme, l’invasione di Rafah, dov’è stata ...

Una sirena suona per la Giornata Nazionale in Israele - Una sirena suona per la Giornata Nazionale in Israele - Gerusalemme, 13 mag. (askanews) - Il lungo sibilo di una sirena e centinaia di persone immobili, in questo modo si è voluta ricordare la Giornata Nazionale al cimitero militare di Mount Herzl a Gerusa ...

Gaza Ora, lo spettacolo contro la guerra fa tappa a Napoli - gaza Ora, lo spettacolo contro la guerra fa tappa a Napoli - Il messaggio viene rilanciato da mercoledì 22 a venerdì 24 maggio a Napoli, in tre sedi diverse, dove si terrà “gaza Ora, messages from a dear ... E, in questo alternarsi di voci, spettatori e lettori ...

Caccia a Yahya Sinwar, il leader di Hamas: sarebbe nascosto a Khan Younis, a pochi chilometri da Rafah - Caccia a Yahya Sinwar, il leader di Hamas: sarebbe nascosto a Khan Younis, a pochi chilometri da Rafah - Le ultime voci da gaza dicono che il fantasma numero uno, Yahya Sinwar, il leader di Hamas, sarebbe nascosto da qualche parte a Khan Younis, pochi chilometri a nord di Rafah. Poche o nulle le informaz ...