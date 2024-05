Traffico Roma del 13-05-2024 ore 20 | 00

(Di lunedì 13 maggio 2024) Luce VerdeBen ritrovati in studio Tiziana Raimondi problemi su via Pontina la strada è chiusa per un incidente all’altezza di Castelno in direzione di Pomezia inevitabili ripercussioni per ile code lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra Nomentana e la 24Teramo È tra Laurentina e laFiumicino qui anche a causa di un incidente altre file in carreggiate esterna tra laFiumicino e Tuscolana ci spostiamo su via del Foro Italico tratto dalla tangenziale code dalla galleria Giovanni XXIII a via Salaria in direzione di San Giovanni e per il dissesto della sede stradale resta chiusa a via Del Forte Braschi tra via Mattia Battistini e via della Pineta Sacchetti nelle due direzioni per quanto riguarda i trasporti al via ...

Luce Verde Roma Ben ritrovati in studio Tiziana Raimondi riaperta via Pontina chiusa precedentemente per un incidente all’altezza di Castel di Decima in direzione della capitale restano code nelle due direzioni per un altro incidente si sta in fila ...

Luce Verde Roma Ben ritrovati in studio Tiziana Raimondi riaperta via Pontina chiusa precedentemente per un incidente all’altezza di Castel di Decima in direzione della capitale restano code nelle due direzioni per un altro incidente si sta in fila ...

Luce Verde Roma Ben ritrovati in studio Tiziana Raimondi problemi su via Pontina la strada è chiusa per un incidente all’altezza di Castel Roma no in direzione di Pomezia inevitabili ripercussioni per il Traffico Traffico e code lungo la carreggiata ...

Roma, bloccata la via Pontina per un incidente: traffico in tilt - roma, bloccata la via Pontina per un incidente: traffico in tilt - Chiusa la via Pontina su entrambi i sensi di marcia, con uscita obbligata a Castel di Decima.

Incidente sulla Pontina in direzione Roma - Incidente sulla Pontina in direzione roma - roma – Un incidente stradale si è verificato sulla Pontina all’altezza di Castel Di Decima in direzione roma con uno scooter finito fuori strada. Per soccorrere il conducente è stato necessario l’inte ...

A24: CHIUSURA NOTTURNA TORNIMPARTE-L’AQUILA OVEST - A24: CHIUSURA NOTTURNA TORNIMPARTE-L’AQUILA OVEST - L’AQUILA – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per esigenze di manutenzione, dalle ore 22 di mercoledì 15 maggio alle ore 6 del giorno successivo, sarà disposta la chiusura al traffico ...