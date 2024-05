LIVE Napolitano-Jarry 2-6 - 6- - 4 -6, ATP Roma 2024 in DIRETTA | si arrende l’ultimo azzurro dopo un gran tor -eo, cileno agli ottavi

Leggi tutta la notizia su oasport

Si chiude qui ladel magico torneo di Stefano, che speriamo di ritrovare a breve nei primi 100 giocatori del mondo. Un saluto sportivo e un ringraziamento! 19:47 Si chiude qui il torneo diper i giocatori italiani impegnati in singolare, ricordandovi che Bolelli e Vavassori sononel doppio maschile ed Errani/Paolini ai quarti in quello femminile. 19:46 Le statistiche ci dicono di unche ha servito solo il 52% di prime, statistica drogata del primo parziale in cui il biellese non c'è praticamente stato. Con la prima ha il 62% di punti vinti, così come sulla seconda.invece ha 8 ace e un 76% con la prima, che era 92% ...