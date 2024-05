Chi è Scorpion - il super trafficante di esseri umani arrestato in Iraq

(Di lunedì 13 maggio 2024) Barzan Majeed, soprannominato, era da tempo nel mirino dalle polizie di mezzo mondo: il 38enne iracheno era a capo di una delle principali organizzazioni criminali che controlla l'immigrazione irregolare nel centro Europa ed è statooggi in Kurdistan.

L'oroscopo di domani , mercoledì 27 marzo 2024 , e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La grande protagonista è Venere nel segno dei Pesci, che descrive un amore dolce e ...

Il governo regionale del Kurdistan (Krg) ha reso noto di aver arrestato ieri il 38enne iracheno Barzan Majeed, meglio conosciuto come Scorpion , super latitante a capo di una delle principali organizzazioni criminali che controlla l'immigrazione ...

'Arrestato il super trafficante di migranti Scorpion' - 'Arrestato il super trafficante di migranti scorpion' - Il governo regionale del Kurdistan (Krg) ha reso noto di aver arrestato ieri il 38enne iracheno Barzan Majeed, meglio conosciuto come scorpion, super latitante a capo di una delle principali ...

Kurdistan, media: arrestato il supertrafficante di esseri umani Scorpion - Kurdistan, media: arrestato il supertrafficante di esseri umani scorpion - Krg: "Siamo risoluti nel combattere la tratta di esseri umani e la criminalità organizzata". E' stato arrestato ieri il 38enne iracheno Barzan Majeed, meglio conosciuto con il soprannome di scorpion, ...

Kurdistan, arrestato il super latitante iracheno Barzan Majeed “Scorpion”: il maggiore trafficante di migranti in Europa - Kurdistan, arrestato il super latitante iracheno Barzan Majeed “scorpion”: il maggiore trafficante di migranti in Europa - KURDISTAN - Arrestato scorpion, ritenuto uno dei maggiori trafficanti di migranti in Europa. Lo ha reso noto il governo regionale confermando l'arresto del 38enne iracheno Barzan Majeed, super latitan ...