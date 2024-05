Aston Villa-Liverpool LIVE dalle 21

(Di lunedì 13 maggio 2024) E` tempo di Monday Night in Premier League, dove ilgià sicuro della qualificazione giocherà in casa dell`che sta lottando...

Dopo la vittoria del Man City di ieri il Liverpool è ufficialmente fuori dalla lotta per il titolo, non che prima lo fosse, ma c’era quello “zero virgola” che adesso non c’è più. Jürgen Klopp chiuderà la sua ultima stagione sulla panchina del Reds ...

Aston Villa-Liverpool è una partita valida per la trentasettesima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:30: diretta tv, probabili formazioni , pronostici . Niente da fare per il Liverpool. Ora lo dice anche la matematica: i Reds, dopo ...

