Caserta - verde pubblico | al via domani taglio erb - a breve affidamento servizio per tre anni

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 13 maggio 2024). Partirà, martedì 14 maggio, il piano didell’erba in città. Gli interventi prioritari sono quelli che saranno effettuati all’interno delle scuole. Si cominceràmattina con l’Istituto “Don Milani” di via Giaquinto a Casolla, per poi proseguire con le sedi di Tuoro e Santa Barbara e con il plesso di via Fabricat dell’Istituto “Collecini – GiovXXIII”. Mercoledì 15 maggio, poi, si interverrà presso gli istituti scolastici di San Leucio per poi andare avanti in tutte le scuole della città. Per quanto riguarda le strade, giovedì 16 maggio si inizierà con ildell’erba in Piazza Cattaneo e in Piazza Pitesti e, successivamente, si opererà in tutti i quartieri. Intanto, gli Uffici stanno provvedendo alla verifica delle offerte tecniche in merito al bando ...