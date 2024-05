I migliori sentieri d’Europa | dove organizzare una vacanza all’insegna del trekking

Apple Mappe: indicazioni per chi va in bici anche in Italia - Apple Mappe: indicazioni per chi va in bici anche in Italia - Sono disponibili in Italia le indicazioni dettagliate su Apple Mappe per percorsi su piste e sentieri ciclabili e strade adatte alle bici.

Sei motivi per visitare la regione di Zara, la perla della Croazia - Sei motivi per visitare la regione di Zara, la perla della Croazia - Ecco perché dovresti partire per un viaggio indimenticabile nella regione di Zara, in Croazia, tra vita cittadina, natura e spiagge incantevoli tutte la scoprire ...

Alpbachtal: la valle alpina intatta nel cuore dell’Austria, perfetta per le vacanze in famiglia - Alpbachtal: la valle alpina intatta nel cuore dell’Austria, perfetta per le vacanze in famiglia - Scoprite con noi il piccolo paradiso nel cuore del Tirolo austriaco. Tra parchi tematicii, gole selvagge e musei diffusi dove rivivere il passato alpino ...