Caso Iovino - Fedez è indagato per rissa e lesioni a Milano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Dopo la denuncia dei Carabinieri per aggressione ad un personal trainer.è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura dicon l’accusa die percosse in concorso per ilche riguarda il personal trainer romano Cristiano, picchiato nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso davanti al suo appartamento milanese, dopo una lite nella discoteca The Club. Leggi anche: CHI È LUDOVICA DI GRESY, LA “BIONDA” NEL PRIVÉ CONCHE HA “SCATENATO” LACON CRISTIANOIl cantante era stato denunciato dai Carabinieri. Fonte Ansa L'articolo proviene da Dayitalianews.

Fedez è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano con l'accusa di rissa , lesioni e percosse in concorso per il Caso che riguarda il personal trainer romano Cristiano Iovino , picchiato nella notte tra il 21 e il 22 aprile ...

Fedez è stato iscritto nel registro degli indagati d alla Procura di Milano con l'accusa di rissa, lesioni e percosse in concorso per il caso che riguarda il personal trainer romano...

(Adnkronos) – La procura di Milano ha iscritto Fedez , all'anagrafe Federico Lucia, per rissa , lesioni e percosse in concorso, nel fascicolo che riguarda l'episodio che avrebbe visto come vittima il personal trainer Cristiano Iovino , aggredito nella ...

Cristiano Iovino pestato sotto casa…" - Cristiano Iovino pestato sotto casa…" - Nella notte tra il 21 e il 22 aprile Cristiano Iovino è stato aggredito davanti al suo residence a Milano. Il personal trainer, finito nel mirino del gossip per il famoso caffè di cui parla Ilary Blas ...

Fedez è indagato per l’aggressione a Iovino: è accusato di rissa, lesioni e percosse. Altri cinque denunciati - Fedez è indagato per l’aggressione a Iovino: è accusato di rissa, lesioni e percosse. Altri cinque denunciati - Nuovo capitolo nella vicenda Fedez-Iovino. Lo scorso aprile, il rapper era stato accusato di aver partecipato al pestaggio del personal trainer dei vip Cristiano Iovino, avvenuto nella notte tra il 21 ...

Fedez indagato per il caso Cristiano Iovino: «Rissa, lesioni e percosse». La lite alla discoteca The Club e poi l'aggressione - Fedez indagato per il caso Cristiano Iovino: «rissa, lesioni e percosse». La lite alla discoteca The Club e poi l'aggressione - Fedez è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano con l'accusa di rissa, lesioni e percosse in concorso per il caso che riguarda il personal trainer ...