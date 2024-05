Mar Rosso – Confimprenditori - plaude al governo Per il tavolo sulle conseguenze della crisi sull’economia e sulle piccole e medie imprese

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 13 maggio 2024) “Ringraziamo ile in particolare i ministri Antonio Tajani e Adolfo Urso per aver accolto la nostra richiesta di undi confrontoche lanel Marsta avendoitaliana e in particolare. Come hanno evidenziato i ministri i valori economici, e aggiungiamo i rischi sociali, sono elevatissimi”.Mar, ricorda alche “Oggi il mercato import ed export via mare vale per l’Italia 254 miliardi di euro” E’ quanto affermato da Stefano Ruvolo, presidente di, ...