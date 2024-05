Viareggio - fanno sesso in chiesa | denunciati due 30enni

(Di lunedì 13 maggio 2024) Articolo pubblicato lunedì 13 Maggio 2024, 20:03 La storia ha dell’incredibile. Nelladi Sant’Andrea, a, due trentenni, un uomo e una donna, sono stati sorpresi dai fedeli a compiere atti sessuali. La polizia è intervenuta sul posto e i due sono stati condotti al commissariato per l’identificazione e la denuncia per le ipotesi L'articolo proviene da Il Difforme.

Due trentenni , un uomo e una donna, sono stati denunciati per le ipotesi di atti osceni in luogo pubblico e per vilipendio alla religione dopo aver consumato un rapporto sessuale in chiesa . È quanto accaduto a Viareggio , in provincia di Lucca, ...

Viareggio news, Coppia fa sesso in chiesa prima della messa - viareggio news, Coppia fa sesso in chiesa prima della messa - viareggio news: La polizia è intervenuta in una chiesa a viareggio. Il parroco ha segnalato i due trentenni, italiani, in seguito arrestati. Non ci ...

Hanno un rapporto intimo in chiesa poco prima della messa: denunciati - Hanno un rapporto intimo in chiesa poco prima della messa: denunciati - La coppia di trentenni è stata sorpresa in atteggiamenti intimi e appassionati in una chiesa di viareggio, in provincia di Lucca. I due hanno consumato il loro amplesso nei pressi del confessionale ...

Viareggio, atti sessuali in chiesa poco prima della messa: denunciati due trentenni - viareggio, atti sessuali in chiesa poco prima della messa: denunciati due trentenni - Due trentenni, un uomo e una donna, sono stati denunciati per le ipotesi di atti osceni in luogo pubblico e per vilipendio alla religione dopo aver consumato un rapporto sessuale in chiesa. È quanto a ...