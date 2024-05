Juventus - l'allarme di Rabiot 'spacca' lo spogliatoio | 'In tanti non sanno cosa fare l'anno prossimo'

Succede di tutto nel match del primo turno playoff di Serie C tra Juventus Next Gen e Arezzo. Sono infatti tre le on field review a cui è ricorso l’arbitro Gabriele Sacchi della sezione di Macerata. La prima al 14? in oc casi one della rete dell’1-0 ...

Thiago Motta rimane il nome caldo per la panchina della Juventus. Tuttavia ieri sera a Pressing, Massimo Mauro ha lanciato una provocazione. L’uomo giusto per Giuntoli sarebbe Antonio Conte. Secondo l’ex Juventus e Napoli l’uomo perfetto alla ...

Che juventus sarà quella che vedremo in campo nella stagione 2024/2025 Se lo chiedono in tanti perchè se da un lato c`è una certezza che si chiama Cristiano.

La juventus Next Gen, dopo aver vinto 3 a 1 contro il Pescara, si è aggiudicata la fase nazionale dei playoff di Serie C e domani sera incontrerà la Casertana. Ecco un ...

Juan Cuadrado è diventato cittadino italiano. L'esterno dell'Inter, recentemente laureatosi campione d'Italia, ha annunciato sui social di avere ottenuto la cittadinanza ...