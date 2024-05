GPS 2024-2026 - la vigilia dell’incontro politico | ancora dubbi e perplessità QUESTION TIME con Varengo Cisl Scuola LIVE Martedì 14 maggio alle 14 | 30

(Di lunedì 13 maggio 2024) Le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e i percorsi abilitanti per l'insegnamento presentanodiverse criticità irrisolte. Mentre si attende la pubblicazione dell'ordinanza per le GPS, per i corsi abilitanti, a seguito della pubblicazione dei decreti attuativi, si è in attesa dei bandi da parte delle università. L'articolo .

Graduatorie provinciali per le supplenze e percorsi abilitanti , sono tanti, purtroppo, i punti ancora non risolti. Per le GPS c'è ancora attesa per la pubblicazione dell'ordinanza, mentre per i corsi, dopo la pubblicazione dei decreti attuativi, si ...

Graduatorie provinciali per le supplenze e percorsi abilitanti , sono tanti, purtroppo, i punti ancora non risolti. Per le GPS c'è ancora attesa per la pubblicazione dell'ordinanza, mentre per i corsi, dopo la pubblicazione dei decreti attuativi, si ...

Graduatorie provinciali per le supplenze e percorsi abilitanti , sono tanti, purtroppo, i punti ancora non risolti. Per le GPS c'è ancora attesa per la pubblicazione dell'ordinanza, mentre per i corsi, dopo la pubblicazione dei decreti attuativi, si ...

La proposta di Conte sull'incandidabilità non avrebbe superato l'esame da avvocato - La proposta di Conte sull'incandidabilità non avrebbe superato l'esame da avvocato - L'ex premier confonde incandidabilità e ineleggibilità: con un errore del genere non avrebbe passato l'esame di abilitazione.

George Miller lavorerebbe ancora con Chris Hemsworth: anche per Thor 5 - George Miller lavorerebbe ancora con Chris Hemsworth: anche per Thor 5 - George Miller non ne ha ancora abbastanza di Chris Hemsworth dopo Furiosa: A Mad Max Saga e ha rivelato che lavorerebbe ancora con lui: anche per Thor 5

Verso il voto, ricusata la lista Per Avellino a sostegno di Nargi - Verso il voto, ricusata la lista Per Avellino a sostegno di Nargi - Esclusa la lista Per Avellino, che fa parte della coalizione che candida a sindaco Laura Nargi, ex vice di Gianluca Festa. Diverse le irregolarità rilevate dalla commissione elettorale: “In uno degli ...