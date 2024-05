(Di lunedì 13 maggio 2024) (Adnkronos) – "Oggi abbiamo delle armi in piùl'emofilia. Si è capito ormai che il movimento, una buona muscolatura, un sostegno muscolo scheletrico armonizzato sono di supporto a tutta la popolazione, ma in particolar modo alle persone con emofilia". Lo ha detto Chiara, responsabile del Centro emofilia della Romagna presso l'azienda Romagna a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Roma, 13 mag. (Adnkronos Salute) – “Oggi abbiamo delle armi in più contro l’emofilia. Si è capito ormai che il movimento, una buona muscolatura, un sostegno muscolo scheletrico armonizzato sono di supporto a tutta la popolazione, ma in particolar ...

(Adnkronos) – "Oggi abbiamo delle armi in più contro l'emofilia. Si è capito ormai che il movimento, una buona muscolatura, un sostegno muscolo scheletrico armonizzato sono di supporto a tutta la popolazione, ma in particolar modo alle persone con ...

Roma, 13 mag. (Adnkronos Salute) - "Oggi abbiamo delle armi in più contro l'emofilia. Si è capito ormai che il movimento, una buona muscolatura, un sostegno muscolo scheletrico armonizzato sono di supporto a tutta la popolazione, ma in particolar ...

Kiwi, contro Psa scendono in campo gli UV-C - Kiwi, contro Psa scendono in campo gli UV-C - Fino a oggi, l’unico modo per fermare il fenomeno, è stato il ricorso alla chimica la quale, però, ha mostrato alcuni rilevanti limiti: l’impatto ambientale da una parte, la parziale efficacia ...

Passirano, in 700 alla camminata contro il melanoma - Passirano, in 700 alla camminata contro il melanoma - Due gli itinerari proposti, poi laboratori gratuiti, sessioni di yoga e iniziative per bambine e bambini. L'evento è stato organizzato dalla "Carolina Zani melanoma foundation", da anni impegnata nell ...

Malattie rare, ematologa Biasoli: "Attività fisica arma in più contro l'emofilia" - malattie rare, ematologa Biasoli: "Attività fisica arma in più contro l'emofilia" - "Movimento e sostegno muscolo scheletrico armonizzato aiutano tutti, in particolare le persone con emofilia" "Oggi abbiamo delle armi in più contro l'emofilia. Si è capito ormai che il movimento, una ...