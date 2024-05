Caso Yara - i legali di Bossetti dopo aver visto i reperti | Altre 23 provette che si potrebbero analizzare

(Di lunedì 13 maggio 2024) Bergamo. “Oltre alle 54con dentro il Dna di “ignoto 1?, c’erano anche 23 ulterioridi diluizione cheessere analizzate”. Sono le parole di Claudio Salvagni e Paolo Camporini, avvocati di Massimo, l’uomo condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio diGambirasio,ottenuto ciò che volevano: vedere idell’indagine sull’omicidio della 13enne di Brembate Sopra, scomparsa il 26 novembre 2010 e trovata morta il 26 febbraio 2011 in un campo di Chignolo d’Isola. Lunedì (13 maggio) alle 15 il pool difensivo del carpentiere di Mapello ha raggiunto il tribunale di Bergamo dove ha potuto visionare per la prima volta il materiale davanti alla Corte d’Assise di Bergamo presieduta dalla giudice ...

