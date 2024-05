Fiorentina-Monza lunedì 13 maggio 2024 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali - quot - pronostici

(Di lunedì 13 maggio 2024) E’ stato un rigore di Beltran a dare allala seconda finale di Conference League consecutiva e l’1-1 in rimonta sul campo del Brugge ha permesso ai viola di tenere aperte due porte per tornare in Europa League nella prossima stagione, vincere la coppa e anche provare a superare il Napoli in campionato, gli InfoBetting: Scommesse Sportive e

SARTORI, Al Franchi per assistere a Fiorentina-Monza - SARTORI, Al Franchi per assistere a fiorentina-monza - Alle 20:45 la Fiorentina affronterà il Monza per chiudere la 36° giornata di Serie A. Presente sulle tribune dello stadio Artemio Franchi il Direttore Sportivo del Bologna, fresco della aritmetica ...

Fiorentina-Monza, le formazioni ufficiali: out Bonaventura - fiorentina-monza, le formazioni ufficiali: out Bonaventura - Visualizzazioni: 2 Al Franchi va in scena l’ultimo match della 36esima giornata, fiorentina-monza. Italiano cerca punti decisivi per l’Europa, Palladino non regala nulla. Indice Qui Fiorentina Italian ...

Fiorentina-Monza LIVE alle 20.45 - fiorentina-monza LIVE alle 20.45 - Ultima chiamata per l`Europa. fiorentina-monza, in scena alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, è il match conclusivo della 36esima e terzultima giornata.