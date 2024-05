Segre | Ricevo minacce pazzesche ma non sto a casa ad aspettare che mi si ammazzi

(Di lunedì 13 maggio 2024) La senatrice: "Io forse ho vissuto invano ma questi odiatori andrebbero curati" ", che ho ignorato per anni, perchè il silenzio mi sembrava la cosa migliore. Mi dicono di stare attenta, di stare a, di non andare, ma io sono attiva, a me piace vivere, stare con le mie amiche e i

“Ricevo minacce pazzesche che ho ignorato per anni. E mi preoccupo di questi odiatori in generale che dovrebbero essere protetti e curati. Ma io ho visto tutto , come potrei avere paura a uscire di casa?“. Sono le parole della senatrice a vita ...

