Caso Yara | difesa Bossetti visiona reperti - ' hanno distrutto Dna e la vita di un uomo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Milano, 13 mag. (Adnkronos) - Due ore e quarantacinque minuti. Tanto è durata l'udienza in cui, per la prima volta a quasi 14 anni dall'omicidio diGambirasio, ladi Massimoha potutore (ma non fotografare) icheportato alla condanna in via definitiva all'ergastolo dell'imputato. Nel pomeriggio, davanti ai giudici della corte d'Assise di Bergamo, in un'udienza a porte chiuse a cuiha partecipato in video collegamento dal carcere a Bollate, gli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Camporini, insieme ai consulenti chelavorato alpotuto guardare quanto rimasto sigillato a lungo in uno scatolone. Tra i, ancora ben conservati, gli ...