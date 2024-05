A maggio aumentano le assunzioni

Campionato Italiano Moto d'Acqua FIM Coni II tappa 17-19 maggio - Campionato Italiano Moto d'Acqua FIM Coni II tappa 17-19 maggio - Trascorsi dieci anni dalla famosissima King of Diga, ritornano le moto d’acqua e gli sport alternativi nella spiaggia di Chioggia con due grandi eventi.

Case rifugio per donne maltrattate: «Sempre più richieste d'aiuto, i soldi non bastano» - TREVISO - Pioggia di richieste per accedere al servizio di pronta accoglienza per donne maltrattate. E ora i finanziamenti non bastano per garantire l'attività fino alla ...

Oxfam: invasione Rafah potrebbe portare a catastrofe sanitaria - Tra questi 5 impianti istallati da Oxfam Appello urgente per un immediato cessate il fuoco e l'ingresso degli aiuti, dopo la chiusura dei valichi di frontiera Roma, 13 maggio 2024 ... mentre le ...