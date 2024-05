Perché Il silenzio degli innocenti si intitola così? La traduzione italiana è un mistero

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 13 maggio 2024) Per capire come mai Il, ovvero The silence of the lambs, si intitoli, dobbiamo per forza di cose lavorare su due livelli. Il primo è quello letterale del titolo originale del romanzo di Thomas Harris e poi dell’omonimo film di Jonathan Demme. Il secondo è più metaforico e ha a che vedere con una, molto efficace, ma in qualche modo “viziata” da un fattore che col film non c’entra niente. Partiamo da The silence of the lambs, letteralmente Ilagnelli. Il titolo si riferisce a un momento chiave della storia, quando la giovane agente dell’FBI Clarice Starling, per entrare in contatto con Hannibal Lecter e ottenere l’aiuto dello psichiatra cannibale nella caccia a Buffalo Bill, si “offre” di ...