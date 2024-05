Kokeshi – Grenbaud lite | ecco cosa è accaduto - facciamo chiarezza!

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 13 maggio 2024) Due dei maggiori esponenti del mondo dello streaming italiano,, hanno avuto dei dissapori in seguito ad una live e ne è nata una, scopriamoSu internet e in particolar modo sui social, nelle ultime ore non si fa altro che parlare del caso dellatra, due dei principali esponenti del mondo di Twitch e due dei maggiori streamer italiani, ma com’è nato tutto?. Durante una live condivisa,che accade spesso fra questi due colossi del web italiano, uno spettatore ha avuto la possibilità di entrare in live e parlare con i protagonisti, esprimendo le sue opinioni sullo stesso, su ...