Cina choc | Ecco come Pechino vuole usare le neuro-tecnologie sugli esseri umani Un salto nel buio verso il transumanesimo

(Di lunedì 13 maggio 2024) Abbiamo sentito parlare spesso di interfacce neurali in questi ultimi anni. Al di là del nome complicato, si tratta di piccoli impianti che vengono posti nel cervello delle persone per ottenere risultati che possono essere molto diversi fra loro. Per intenderci, Elon Musk sta raccontando al mondo l’evoluzione del primo chip impiantato in un cervello umano. Il soggetto che ha ricevuto questo impianto è stato Noland Arbaugh, un paziente divenuto tetraplegico dalle spalle in giù dopo un incidente. Grazie al chip che gli è stato inserito nella corteccia cerebrale, Arbaugh è riuscito a ottenere importanti risultati: oltre a essere più autonomo, può interagire con smartphone e computer. Riesce a giocare ai videogiochi, a navigare in Internet e a utilizzare altre funzioni del suo MacBook. Il tutto controllando il cursore con la mente. Questo è solo il primo passo di una tecnologia che, se ...