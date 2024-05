(Di lunedì 13 maggio 2024) Lo ha rivelato la stessa attrice statunitense durante un talk show. Non si conosce la risposta del pontefice, la cui audacia è ben nota, ha offerto aFrancesco un ruolo da guest star d'eccezione in 'Sister Act 3', sequel del film cult del 1992, che arriverà nelle sale cinematografiche nel 2025. E'

Whoopi Golberg è un’attrice amatissima in tutto il mondo. Caryn Elaine Johnson, questo il suo vero nome, ha vinto l‘Oscar nel 1991 ma non ha avuto una vita semplice: l’attrice è stata infatti « dipendente dalla cocaina ». A distanza di anni, Whoopi ...

Whoopi Goldberg ha proposto al Papa di recitare in 'Sister Act 3' - whoopi goldberg ha proposto al Papa di recitare in 'Sister Act 3' - Lo ha rivelato la stessa attrice statunitense durante un talk show. Non si conosce la risposta del pontefice whoopi goldberg, la cui audacia è ben nota, ha offerto a Papa Francesco un ruolo da guest s ...

Segre: “Ricevo minacce pazzesche ma non sto a casa ad aspettare che mi si ammazzi” - Segre: “Ricevo minacce pazzesche ma non sto a casa ad aspettare che mi si ammazzi” - (Adnkronos) – "Ricevo minacce pazzesche, che ho ignorato per anni, perchè il silenzio mi sembrava la cosa migliore. Mi dicono di stare attenta, di stare a casa, di non andare, ma io sono attiva, a me ...

Whoopi Goldberg oferece papel para Papa em novo filme - whoopi goldberg oferece papel para Papa em novo filme - A atriz e comediante norte-americana whoopi goldberg revelou que ofereceu ao papa Francisco um pequeno papel no terceiro filme da saga "Mudança de Hábito" (Sister Act, no título em inglês), durante en ...