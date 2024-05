Serie A | l’Italia potrebbe avere sei squadre alla prossima Champions League… e nove in Europa!

(Di lunedì 13 maggio 2024) 2024-05-13 16:31:55A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: SÌnellenelle fasi finali dellaLeague in questa stagione, ma il due finalisti europei (Atalanta inLeague e Fiorentina in Conference) confermano ancora una volta la crescita (lenta ma graduale) di un ‘Calcio’ che già lo scorso anno contava trenelle tre finali. Passo dopo passo, con meno risorse rispetto ad altri campionati, ma lavorando bene negli uffici e negli spogliatoi. Asso, Italia, che ha già cinque posti per laLeague 2024-25 (è la federazione con il miglior ranking UEFA quest’anno),ro averne fino a sei in detta edizione e un totale dirappresentanti nelle ...

Il Sassuolo resta penultimo dopo il ko per 2-1 con il Genoa e si giocherà tutto contro il Cagliari il 19 maggio. In rimonta il Torino supera il Verona , che lotta per non retrocedere anche con Udinese, Empoli e Frosinone.Continua a leggere

Uno degli obiettivi di mercato di un club di Serie A potrebbe sfumare, due big estere hanno messo gli occhi su di lui. La stagione volge al termine e il calciomercato sta per entrare nel vivo. I campionati Europei che si terranno in Germania tra ...

Scelta la squadra ideale per Conte: non ci sono dubbi - Scelta la squadra ideale per Conte: non ci sono dubbi - Mentre la stagione calcistica dei club si avvia alla conclusione, dietro le quinte altri attori protagonisti attendono di entrare in scena per la prossima. Parliamo soprattutto di allenatori pronti a ...

Serie A, dalla Champions alla Conference League: chi si qualifica alle coppe europee. Europa League fondamentale - serie A, dalla Champions alla Conference League: chi si qualifica alle coppe europee. Europa League fondamentale - Il calendario di serie A è ormai agli sgoccioli e mancano due giornate (più Lecce-Udinese e Fiorentina Monza) al termine del campionato. Ci sono ancor alcuni verdetti pendenti sopra ...

Playoff Serie C: Atalanta U23-Catania senza tifosi ospiti - Playoff serie C: Atalanta U23-Catania senza tifosi ospiti - Niente tifosi del Catania, o meglio da Catania, martedì sera nell`impianto di casa della Seconda Squadra nerazzurra, per il rischio di tafferugli. Novità interessante.