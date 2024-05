A Cesa domenica 19 maggio inaugurato Largo Pino Daniele

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 13 maggio 2024). Saràprossima, 19, alle ore 19 “”, in zona Parco Guarino. “Abbiamo riqualificato uno spazio dove, in precedenza, vi era un traliccio Enel. Sarà abbellito con giochi per bambini e panchine con le frasi delle canzoni di”, fa sapere l’assessore al decoro urbano Francesco Maria Turco. Frasi delle canzoni discelte direttamente dai cittadini attraverso i social. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Enzo Guida e dell’assessore Turco, ci sarà la benedizione del parroco don Giuseppe Schiavone. Non poteva mancare l’intrattenimento musicale. Infatti si esibirà, col reperterio di, il ...