Lecce-Udinese diretta | i giallorossi ci progabo

(Di lunedì 13 maggio 2024)non sarà uno scontro salvezza. Per inon sarà, anzi, nulla di più che una passerella. Vincere per blindare il 13esimo posto, ma con i postumi della...

L'Udinese la sblocca al Via del Mare: gran cross di Payero e incornata di Lucca, 0-1 a Lecce - L'Udinese la sblocca al Via del Mare: gran cross di Payero e incornata di Lucca, 0-1 a Lecce - Giorni di festa a Lecce ma la squadra non va in vacanza, lo ha assicurato lo stesso mister Gotti in conferenza stampa. Il clima è disteso ma non per questo si abbassa la guardia. Di motivazioni ce ne ...

Lecce-Udinese, il risultato in diretta LIVE - lecce-udinese, il risultato in diretta LIVE - Udinese a caccia di punti per uscire dalla zona retrocessione, contro un Lecce già salvo. Le prime occasioni della gara sul piede di Krstovic, che tenta due volte la conclusione nei primi 10' servito ...

Lecce-Udinese / Le formazioni ufficiali: torna Success titolare - lecce-udinese / Le formazioni ufficiali: torna Success titolare - Per l'Udinese c'è un solo risultato disponibile e stiamo parlando della vittoria. La squadra di Fabio Cannavaro solo con i tre punti abbandonerebbe il terz'ultimo posto. Ecco le formazioni ufficiali.