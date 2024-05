Tornare al passato non è realistico Israele si interroga sul dopo Hamas

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 13 maggio 2024) “La guerra a Gaza plasmerà il futuro dinei decenni a venire”, ha dichiarato oggi il ministro della Difesa di Gerusalemme, Yoav Gallant, alla cerimonia per i caduti sul Monte Herzl. Intanto le truppe israeliane si spingevano ulteriormente dentro a Rafah, da cui sono fuggiti 300 mila palestinesi, ma erano anche impegnate in aspri combattimenti in aree precedentemente sgomberate intorno a Gaza City, mostrando la difficoltà di ottenere ancora una vittoria decisiva su. Anche se gli Stati Uniti hanno messo in guardia contro un assalto su vasta scala a Rafah, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che le ultime formazioni combattenti didevono essere sconfitte per “ottenere la vittoria totale”. I combattimenti si sono intensificati anche nel nord di Gaza, in cui almeno cinque soldati israeliani sono stati ...